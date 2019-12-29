Видео: как в Санкт-Петербурге празднуют Масленицу

В воскресенье, 1 марта, в Санкт-Петербурге празднуют Масленицу. В распоряжении Piter.tv оказались кадры гуляния рядом с ДК "Суздальский".
Петербужцы слушали заводную музыку, гуляли, соревновались в перетягивании каната и традиционно жгли чучело, чтобы избавиться от всех невзгод и напастей. Многие участники отметили, что празднования в этом году были гораздо лучше чем в предыдущие.
Ранее мы писали, что две тысячи бесплатных блинов раздадут петербуржцам на Озере Долгом.
Видео:Piter.tv
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