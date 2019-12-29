Две тысячи бесплатных блинов раздадут петербуржцам на Озере Долгом

Жителей города также ждут концерты, соревнования и другие развлечения.

В воскресенье, 1 марта, жителей и гостей Приморского района приглашают отпраздновать "Широкую Масленицу" в парке "Озеро долгое". В пресс-службе Приморского культурного центра заявляют, что организаторы планируют накормить пришедших 2 тысячами бесплатных блинов.

Для всех кто хочет повеселиться подготовили развлекательную программу и выступления фольклорных коллективов в народных костюмах. Также петербуржцы смогут поучаствовать в театрализованных представлениях, хороводах, соревнованиях по перетягиванию каната и хождению в огромный ботинках.

Самые маленькие зрители смогут в специальных зонах смастерить поделки из бумаги, фигурку масленицы или расписать пряники.

В конце праздника традиционно сожгут двухметровое чучело Масленицы.

Начало праздника в 12:00, вход бесплатный.

Ранее мы писали, что в "Новой Голландии" сожгут шестиметровое чучело.

Фото: pexels