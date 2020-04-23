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Видео: как украшают Выборг ко Дню Победы

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К 1 мая праздничные плакаты и баннеры разместят на всех главных улицах и площадях города.

К 75-летию Победы Выборг будет украшен несмотря на самоизоляцию из-за коронавируса, сообщают в пресс-службе администрации Выборгского района.

Конструкции с флагами уже размещены на опорах уличного освещения на Ленинградском шоссе, проспекте Ленина, Московском проспекте, Крепостной улице, улице Гагарина. 

В качестве украшений используются баннеры, праздничные плакаты, центральным элементом логотипа на которых является графическая стилизация цифр 75 и 9.

Работы планируется завершить к 1 мая. К этому времени праздничные плакаты, баннеры и перетяжки с официальной символикой Победы подрядчики смонтируют на всех главных улицах города.


На Рыночной площади разместят объемную конструкцию "Звезда Победы", у воинского захоронения №33 на 4 км Ленинградского шоссе установят конструкцию из флагов. 

Работы по праздничному оформлению города выполнит ООО "Мактон", согласно муниципальному контракту.

Как отмечают представители Администрации, украшения разместят во всех муниципальных образованиях Выборгского района. 
 

Теги: выборг, день победы
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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