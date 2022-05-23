Видео: как прошел полумарафон "ЗаБег.РФ" в Гатчине

В крупнейшем российском полумарафоне страны приняли участие 800 жителей Ленинградской области.

В Гатчине во второй раз прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". В этом году участниками забега стали 800 жителей Ленинградской области, для многих спортивное событие стало традиционным.

В конце апреля мне исполнилось 85 лет, я родился в 1937 году. Вместе с друзьями я занимаюсь в клубе любителей бега "Динамо". Я думал, что хуже пробегу, но оказалось, мое время – 32 минуты, я не задыхался, нормально бежал. Первый километр было тяжеловато: там небольшой подъем, пото вкатился, пошел, пошел и на финише прибавил. Вячеслав Сокольников, участник забега на 5 км

Легкоатлеты из Гатчины, Волхова, Кингисеппа, Выборга преодолели дистанции от 1 до 21 километра. В забеге на 10 км победили выборжане Андрей Попов и Анастасия Олейник.

В прошлом году у меня был дебют, тогда я бежала 5 км, в этот раз уже 10 км. Побила свой личный рекорд, получили удовольствие и впечатления, атмосфера, адреналин, подруга поддерживает. Вместе бежать замечательно, подтягивались друг к другу! Анна Шикина, участница забега на 10 км

На 5-километровом забеге первыми пришли Артём Рыков и Серафима Васильева — оба бегуна представляли Гатчинский район. Побить личный рекорд решили не только любители-бегуны, но и профессиональные атлеты из спортивных школ и клубов.

Я приехал из Выборга, я представляю беговой клуб "ILVES", занимаюсь там уже шесть лет. Сегодня бежал 5 км. Трасса хорошая, ровная, было две петли. Вчера я участвовал в соревнованиях, подвернул ногу, и из-за этого первые три километра очень сильно болела нога. Илья Вервекин, серебряный призер в возрастной группе 17 лет, бег на 5 км

Самой популярной возрастной группой оказались бегуны от 18 до 35 лет: на трассу вышли 100 человек. Однако возраст в забеге не важен – Нине Майковой 87 лет, и каждый год она принимает участие в беговых стартах.

Каждый забег я расцениваю, как бонус в мое здоровье, поэтому стараюсь бегать и участвовать во всех соревнованиях. Вчера в Российском азимуте участвовала и по своей группе заняла второе место. Вообще, я по жизни спортсменка: в юности я была чемпионкой 2 спартакиады народов СССР по велоспорту. Нина Майкова, участница забега на 1 км

Самые юные чемпионы полумарафона, которые преодолели дистанцию в 1 км, — Александр Румянцев и Валерия Гавриловец.Главный забег дня на 21 км преодолели 63 спортсмена, на финише участники признались: они уже готовятся к следующему забегу.

Видео, фото: Piter.TV