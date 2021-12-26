Видео: как прошел первый весенний субботник в Коломне

Жители и активисты Коломны организовали субботник: сначала соседи убирали территорию от мусора и листвы, а после – пили чай. Получилось очень душевно.

Активисты из "Добрососедства Коломны" провели субботник на территории муниципального округа. Местные убрали сквер в Дровяном переулке, куда летом после реставрации вернется статуя Венеры Коломенской. На пустыре у реки Пряжки зимой складировали снег, площадку очистили от мусора, чтобы жители смогли гулять здесь с собаками.

Наступает весна, весна это обновление, и его надо запустить, запустить снизу и дать импульс, для того чтобы все поменялось. А еще для того чтобы людям и животным было хоролшо, чтобы все жили в чистоте и радости.

Больше года назад образовалось замечательное "Добрососедство Коломны", мы регулярно встречаемся, наводим порядок в общественных иместах, во дворах, и жизнь от этого меняется – надо начинать с маленьких шажков.

Мне нравится участвовать в таких событиях, потому что хорошая жизнь и доброта начинаются с тебя, лучше начинать с маленькой уборки вокруг своего дома. Это маленький вклад, для того чтобы жизнь стала лучше.

Всего собрали более 10 мешков мусора, после уборки петербуржцы пили чай из самовара со сладкими угощениями.

Это хорошее настроение для всех – вновь собраться спустя эту зиму и провести такое мероприятие, где мы поможем друг другу, пообщаемся, попьем чаю, обсудим планы на будущее. Илья Киселев, депутат МО "Коломна"

Следующий субботник планируется 16 апреля, в этот день активисты организуют сбор вторсырья, буккроссинг и лекции по экологии.

Видео, фото: Piter.TV