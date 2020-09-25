Видео: как проходит благоустройство выборгского родника

Работы планируют завершить к середине октября.

Продолжается строительство павильона на роднике по Светогорскому шоссе. В настоящее время идет установка колонн. Строители оборудуют подходы к роднику и ступени, а также установят освещение и видеонаблюдение внутри павильона.

Работы ведутся по плану. Строители обещают выполнить сам павильон к середине октября. Это будет хороший подарок для жителей Выборга на 4 ноября. При строительстве родника полностью используется преемственность. В 90 годы выполнена труба из нержавейки для того чтобы удобно было набирать. Труба остается нетронутой. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район".

Существующая труба из нержавеющей стали останется без изменений. Благоустройство проходит вокруг нее. В плане строительства - павильон с двускатной кровлей. Нижние опорные стойки будут выполнены из бетона и облицованы натуральным камнем.

Отметим, что на протяжении всего периода строительства родник остается открытым для жителей. Для этого был установлен временный помост для набора воды.

