Видео: как мастера из Петербурга создают светящиеся панельки

Команда художников и скульпторов делают светильники в виде панелек, бетонные кашпо и шкатулки в виде хрущевок, а также уникальные предметы интерьера.

Скульптор из Петербурга вместе с командой мастеров создает светильники в виде советских панельных домов. В 2019 году супруги Никита и Анастасия решили открыть мастерскую предметного дизайна. Сначала студия располагалась дома, где художники делали первые работы – шкатулки-хрущевки из бетона.

Мы хотели, чтобы предметы, которые мы делали, не просто стояли на полке как сувенирная продукция, но выполняли какую-то минимальную функцию. Например, в шкатулке можно что-то хранить, кашпо сделано для цветов, а ночник соответственно выполняет функцию ночного освещения. Анастасия Блинова, сооснователь бренда "NIKITA ANOKHIN STORE"

Сейчас в мастерской изготавливают ночники – образцы советской архитектуры – брежневки, хрущевки и дома серии II-68. Изделия создаются по уникальному чертежу, сначала детали из дерева и пластика режут лазером, а после собирают как конструктор. Самый кропотливый этап – монтаж и отделка балконов, в ночниках-хрущевках лоджии расписываются красками.

Я хрущевщик, я создаю хрущевки. Ко мне после печати приходят детальки, стены домика, я их склеиваю и занимаюсь лессировкой, то есть изначально они чисто белые, но чтобы создать такой состаренный эффект, я прохожусь по дереву масляными красками и растворителем, получается такой состаренный вид. Также я человек, который красит каждое окошко. Анастасия Цветкова, театральный художник, мастер по сборке

Также мастера самостоятельно паяют провода, собирают вилку, переключатель и устанавливают свет в окнах.

Я ответственен за производство Брежневок, то есть я занимаюсь их полной сборкой: от получения резки до выдачи готовых домов. Также я вставляю окна в готовые покрашенные плафоны, они сделаны в виде цельной пластины под окна, в каждом – своя маленькая история. Иногда мы вставляем индвидуальные окна под заказы, где люди добавляют свои фотографии и картинки, которые они хотели бы видеть в своих домах. Даниил Леликов, мастер по сборке ночника "Брежневка"

Многие люди заказывают не только маленькие панельки, но и уникальные фигуры домов, в которых они когда-то жили.

У нас было очень много заказов, например, из США. Люди, которые перебрались на Запад, хотят, чтобы у них дома стоял дом, в котором они когда-то родились. Это память. Кстати, много иностранцев заказывают, видимо всем интересны культура советского домостроения, советский модернизм. Никита Анохин, основатель бренда "NIKITA ANOKHIN STORE"

Мастерская планирует выпустить новый светильник: это будет бетонный Маяк Анива с острова Сахалин.

Видео, фото: Piter.TV