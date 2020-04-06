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Видео: как Выборг продолжает жить в режиме самоизоляции

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Репортер Piter.TV проследил за тем, как организации города соблюдают предписания властей с началом второй нерабочей недели.

Государственные учреждения, такие как ЗАГС и Центр занятости населения приостановили свою работу. Организации принимают обращения граждан по предварительной записи и в режиме онлайн по ряду услуг. В школах началось дистанционное обучение. 
Кафе и рестораны закрыты и продолжают работать только в режиме доставки или обслуживают заказы "на вынос". 

Представители районной администрации держат ситуацию под контролем и принимают дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. 

Власти района организуют регулярные проверки магазинов на соблюдение мер карантина. Помимо этого, Госжилнадзор и Роспотребнадзор посещают подъезды домов Выборга для оценки качества дезинфекции.

Производится закупка дополнительных средств защиты. Также проводится дезинфекция общественных мест: остановок общественного транспорта, подъездов домов, лифтов, детских площадок, придомовых территорий.  

Отметим, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить горожанам нормальные условия проживания на период самоизоляции.

Напомним, что в четверг, 2 апреля Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. 

Теги: борьба с коронавирусом, выборг, нерабочая неделя
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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