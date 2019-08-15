Видео: из выборгского колодца достали Мерседес

Вероятно, игрушечный автомобиль попал на дно колодца по неосторожности кого-то из детей. Сколько машинка провела в питьевой воде остается загадкой.

Горячо любимый жителями южного поселка колодец возле дома по улице Гагарина, 20 оказался полным неожиданных сюрпризов.

Недавно, совместно с администрацией и при поддержке общественного объединения "Фаворит", жильцы близлежайшего дома затеяли реконструкцию источника. Обновлению подверглись покрытие колодца, а также ворот. Было заменено ведро и цепь, которым оно приводилось в движение. Но самое главное – дно источника было очищено от годами копившегося в нем мусора.

Среди банок, осколков бутылок и обрушившихся частей старой кладки специалисты чистившие колодец с удивлением обнаружили детскую игрушку, масштабную модель автомобиля Mercedes W203, 2000 модельного года.

Как машинка попала на дно колодца и сколько она провела в питьевой воде так и останется загадкой. Хозяин игрушечного автомобиля, вероятно живущий в одном из домов неподалеку также не был найден.

Видео: Piter.TV