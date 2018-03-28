Видео из Красноярска: 28-летний мужчина напал на сотрудника полиции

Следком опубликовал видео обысков и задержания в Красноярске, в ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудника полиции.

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела о применении насильственных действий к сотруднику полиции.

По версии следствия, 20 марта в ходе патрулирования сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль. Водитель авто начал вести себя агрессивно. Вскоре к водителю присоединились приятели водителя, один из которых нанес сотруднику полиции телесные повреждения. После этого мужчина скрылся, документы подозреваемого остались в руках полицейского.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Красноярскому краю установили личность подозреваемого и возможные места его пребывания. СУ СК РФ по Красноярскому краю

Накануне ночью одновременно в нескольких районах Красноярска проводились оперативные мероприятия. В результате обысков в одной из квартир были обнаружены два пистолета "ТТ" и несколько десятков патронов. Пистолеты предположительно боевые. Кроме того, в одном из автомобилей был обнаружен травматический пистолет.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 28-летний Мовсисян Карен Варужанович.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации