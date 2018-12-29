Видео из Якутии: Две малышки сбежали из детсада в -40, пропажу детей никто не заметил

В сети опубликовано видео побега 5-летних девочек из детского учреждения.

17 января из одного из детских садов Якутии в минус 40 сбежали две воспитанницы. Пропажу двух детей никто не заметил.

ЧП произошло в детском дошкольном учреждении "Туллукчаан", расположенном в селе Намцы. Две пятилетние девочки, оставшись без присмотра воспитателей, оделись и ушли из детсада. Пропажу никто не заметил. Детей хватились только тогда, когда за ними пришли родители.

Сообщается, что одна из девочек самостоятельно пришла домой. Вторую малышку подобрал водитель и отвез домой. В тот день на улице столбик термометра показывал -40. В результате длительного нахождения на морозе одна из девочек получила общее переохлаждение, а вторая госпитализирована в больницу с обморожением пальцев рук.

Следственные органы по данному факту назначили проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Следком