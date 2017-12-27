Видео из Воронежа: Неадекватный водитель на ВАЗ выбил иномарку с трассы

В социальных сетях опубликовал видео с видеорегистратора владелец иномарки.

В социальных сетях автовладелец из Воронежа разместил видео с дорожным инцидентом, который благодаря реакции автора видео закончился благополучно.

На опубликованных кадрах видео авто движется по левой полосе на довольно свободной дороге. Как вдруг с правой полосы, не обращая внимания на других участников движения, на левую полосу выруливает "девятка". Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки слетает на заснеженную обочину. Только по счастливой случайности, удалось избежать ДТП. Обочина довольная широкая и заснеженная.

Под опубликованным видео многие осудили водителя отечественной легковушки. Но досталось и автору видео, из-за того, что он не притормозил вовремя, когда увидел, что его "подрезают".

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