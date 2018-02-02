Видео из Воронежа: "Девятка" снесла столб, столб чуть не упал на другую машину

В сети появилось видео момента ДТП снятого видеорегистратором.

Эта авария произошла накануне, 1 февраля, на одной из окраин Воронежа.

Автомобиль, по всей видимости, потерял управление, его начало кидать и крутить по дороге. Свое движение авто остановило только воткнувшись в фонарный столб. Столб, в свою очередь, стал падать на проезжую часть. От повреждения им другого автомобиля, водитель которого был очевидцем ДТП и остановился, чтобы помочь. Фонарь перестал падать буквально в метре от крыши машины. От полного падения спали линии электропередач.

В этом ДТП никто не пострадал.

Видео: YouTube/grivas1963