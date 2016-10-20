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Видео из Уфы: На улице Галле полыхала "Газель"

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В сети появилось видео от очевидцев.

Сегодня рано утром, 3 ноября, на улице Города Галле загорелась припаркованная "Газель".

Очевидцы сообщили, что возгорание началось около 7 часов утра по местному вреиени. Сначала из-под капота повалил дым, а затем оттуда вырвались языки пламени. Очевидец снял горящую машину на видео. На кадрах видно, что вся кабина охвачена огнем, а поблизости не видно хозяина и пожарных.

Позднее приехавшие пожарные потушили грузовик. Вероятно, причиной пожара стала неисправность в электропроводке автомобиля. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства данного происшествия.

Видео: Instagram/ bash.dtp.official

Теги: видео , новости башкирии , пожар , сгорела газель , уфа
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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