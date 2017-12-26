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Видео из Ставрополя: Ураганный ветер снес остановку на автомобили

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В сети появилось видео "летающей" остановки, которое записал видеорегистратор одного из автомобилей.

Бушующие ураганные ветры на Ставрополье принесли много разрушений и повреждений. Обесточены несколько населенных пунктов. Слетали и падали плохозакрепленные конструкции. 

Остановка общественного транспорта чуть не стала причиной трагедии. Накануне вечером, 25 декабря, порывом ветра повалило на бок остановку, внутри которой стоял мужчина. Затем ее унесло на проезжую часть, где довольно плотным потоком ехали машины. По счастливой случайности обошлось без жертв. Мужчина успел отбежать, а водитель затормозить.

 

Видео: ЧП Ставрополь

Теги: жесть , летающая остановка , новости регионов , разгул стихии , ураган ставрополь , ураганный ветер
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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