Видео из США: робот собрал кубик Рубика за 0,38 секунды

"Человеческий" рекорд принадлежит 15-летнему американскому юноше.

Устройство, разработанное американскими специалистами по робототехнике, смогло собрать кубик Рубика за 0,38 секунд. Как сообщил один из создателей машины Бен Кац в своем блоге, время начало регистрироваться сразу после нажатия кнопки пуск и завершилось после последнего выполненного оборота.

Работу аппарата обеспечивают несколько моторов, а также камера, которая предоставляет высчитывающей программе необходимые сведения. На один поворот механизм в теории должен тратить около 10 миллисекунд, однако в реальности он совершает действие раз в 15 мсек.

Их усилиями был неофициально побит рекорд, который до этого принадлежал роботу от компании Infeon — на сборку кубика он затратил 0,637 секунды.

Среди людей самым выдающимся в этой области на данный момент является пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс (Patrick Ponce). Понс превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунд и собрал кубик Рубика за за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.

Видео: YouTube / Ben Katz