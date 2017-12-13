Видео из США: У пассажирского самолета в небе загорелся двигатель

В сети появилось видео, которое снял один из пассажиров лайнера.

В небе над США произошел неприятный инцидент самолетом Боинг -737: во время полета заискрился один из двигателей авиалайнера.

Сообщается, что на борту самолета находилось 110 пассажиров и 5 членов экипажа. Этот лайнер выполнял рейс Солт-Лейк-Сити - Лос-Анджелес. Почти сразу после взлета один из двигателей вышел из строя. Экипаж вовремя заметил, что один из двигателей вышел из строя и развернул лайнер на посадку. Пассажиры также заметили неисправность и записали на видео. Один из двигателей искрил и из него вырывались языки пламени.

Никто из пассажиров не пострадал, авиакомпания отправила пассажиров другим самолетом.

Видео: Twitter/David_Kerley, deyoart