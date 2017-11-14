Видео из Омска: коммунальщики устроили странные танцы на дороге

В сети появилось видео с одной из улиц Омска, на которой снегоуборочная техника кружила хоровод.

По сообществам города Омска в социальных сетях разлетелось видео со снегоуборочной техникой, которая исполняла странный "танец" на проезжей части.

Судя и по дате на видео эти "маневры" происходили накануне, 13 ноября, в половине 6го утра. Данная видеокамера установлена на улице Лермонтова, 20. На опубликованных кадрах видео, в поле зрения камеры подъезжает несколько машин и трактор, которые предназначены для уборки снега. Они все дружно сделали несколько кругов по пустынной улице, а затем удалились в другом направлении.

Что заставило водителей передвигаться таким образом неизвестно. У пользователей появились совершенно разные догадки. Кто-то посчитал, что таким образом коммунальщики "наматывают" километры, а кто-то решил, что они репетируют хоровод к Новому Году.

Видео: YouTube/smotriomsk