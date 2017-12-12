Видео из Омска: Машина "скорой" улетела в кювет

В сети появилось видео самого момента ДТП и его последствия.

У поселка Красный Яр в Любинском районе Омской области автомобиль скорой помощи улетел в кювет.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей, который ехал по этой дороге. На кадрах видео "скорая" при движении начинает вилять на дороге, затем ее вовсе разворачивает и она падает в кювет на бок. Подоспевшие очевидцы бросились на помощь. В конце коротенького видео видно, что неравнодушным водителям удалось помочь водителю выбраться из неотложки. Был ли кто-нибудь кроме водителя в "скорой" не сообщается. Информация о пострадавших отсутствует.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на летней резине.

Видео: YouTube/Макс Вантед