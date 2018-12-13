Видео из Москвы: Хулиганы избили сотрудников ФСБ из-за туалета

В сети опубликовано видео драки толпы хулиганов и двух сотрудников ФСБ с камеры наблюдения.

В Москве двух сотрудников ФСБ избила толпа хулиганов.

Телеграмм - канал BAZA сообщает, что два силовика в свободное от работы время отдыхали в баре. Один из них зашел в туалет, а когда вышел, получил удар в лицо. Когда удивленный мужчина спросил "за что?", ему ответили, за то, что долго "сидел в туалете". Завязалась драка, за друга вступился второй сотрудник ФСБ. Драка "вывалилась" на улицу и попала в поле зрения камеры уличного наблюдения.

В результате драки у одного из офицеров травма головы и лица, сломана челюсть. Полиция по факту драки возбудила уголовное дело.

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Видео: BAZA