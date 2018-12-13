В Воронежской области вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку

В сети опубликованы первые кадры с места ЧП.

Сегодня днем, 16 мая, в Воронежской области совершил жесткую посадку гражданский вертолет.

Сообщается, что вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в районе села Колодезное Каширского района в 10 часов 55 минут. При посадке вертолет завалился на бок. В результате ЧП никто не пострадал. Версии ЧП разнятся: по одной из версий пилот не справился с управлением, по другой версии, во время полета двигатель Robinson R44 начал сбавлять обороты.

СУ СК по факту жесткой посадки назначило доследственную проверку. На месте ЧП работают следователи.

Ранее на Piter.TV: Падение вертолета в Гудзоне в черте Нью-Йорка попало на видео.

Фото: t-m/112