В Воронежской области вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку

Сегодня днем, 16 мая, в Воронежской области совершил жесткую посадку гражданский вертолет.
Сообщается, что вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в районе села Колодезное Каширского района в 10 часов 55 минут. При посадке вертолет завалился на бок. В результате ЧП никто не пострадал. Версии ЧП разнятся: по одной из версий пилот не справился с управлением, по другой версии, во время полета двигатель Robinson R44 начал сбавлять обороты.
СУ СК по факту жесткой посадки назначило доследственную проверку. На месте ЧП работают следователи.
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Фото: t-m/112
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