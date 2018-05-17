Видео из Москвы: Молодой мужчина жестоко избил на улице пенсионерку и истыкал голову шилом

В сети опубликовано видео жесткого избиения 70-летней женщины с камеры наблюдения.

Сегодня, 17 мая, молодой мужчина напал возле дома на 70-летнюю пенсионерку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По версии следствия, ночью 17 мая мужчина 1993 года рождения беспричинно напал на пожилую женщину возле жилого дома по улице Борисовские пруды в Москве. В довершении мужчина нанес в голову женщине не менее двух ударов шилом в область головы пенсионерки. После чего с места преступления злоумышленник скрылся.

В настоящий момент женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Нападавший задержан по горячим следам.

Благодаря работе следователей и оперативных сотрудников задержан подозреваемый 1993 года рождения, которым оказался местный житель. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по городу Москве Александром Дрымановым. СУ СК РФ по г. Москва

Следком опубликовал видео избиения с камеры наблюдения. На опубликованных кадрах высокий мужчина в шортах и майке подходит к женщине и ударом кулака в голову роняет ее на землю, после чего наклоняется и начинает пинать ногами.

Видео и фото: Следком