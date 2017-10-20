"Столб огня в 9 этажей": В подмосковных Луховицах прорвало газопровод

Очевидцы в социальных сетях делятся видео и фото с места происшествия.

Сегодня ранним утром, 20 октября, близ Красной Поймы в Луховицком районе Московской области произошел прорыв газовой магистрали. В социальных сетях появились фотографии и видео с места происшествия от очевидцев и местных жителей.

Прорыв и возгорание произошло между 6ю и 7ю часами. Местные жители сообщают, что слышали сильный гул, взрыв, а потом начался пожар, который также сопровождался сильным гулом. Один из очевидцев сообщает, что столб огня в начале достигал высоты 9 этажного дома. Сообщается, что аварийные службы перекрыли подачу газа к месту прорыва газопровода. И огонь прекратится, когда выгорит газ, оставшийся в трубе. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы в социальных сетях обмениваются мнениями, фотографиями и видео. Один из них пишет, что подобное было примерно в этом же месте в 1994 году.

Видео: YouTube/Андрей Дыркин; ВК, Павел Воробьев, Татьяна Казанова

Фото: ВК, Илья Уткин, Ирина Филатова, Алексей Волосатов