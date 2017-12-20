Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 18:54
0
Asyaromanenkova
51
Код вставки плеера

Видео из Красноярска: коммунальщики красят снег белой краской

0
 
 

В сети появилось странное видео. на нем мужчина красит белой краской грязную снежную структуру.

По сети расходится видео с очередным странным действием коммунальщиков. В поселке Удачный под Красноярском прохожие сняли, как сотрудник управляющей компании покрывает белой краской снежную фигуру. Пользователи социальных сетей предположили, что таким образом пытались закрыть грязь на скульптуре. И правда, на неокрашенной части цифр видны серые и черные разводы.

Руководство компании "Инком-Сосны" пояснили "7 каналу Красноярска", что скульптуры покрыли специальным составом, чтобы на них лучше ложилась краска. Это помогло коммунальщикам сделать красную шубу Деду Морозу, голубую – Снегурчке, а цифры 2018 покрыть позолотой.

Видео: Youtube / доктор бенвей

 

Теги: коммунальный провал , новости красноярска , новости россии
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5