Видео из Красноярска: коммунальщики красят снег белой краской

В сети появилось странное видео. на нем мужчина красит белой краской грязную снежную структуру.

По сети расходится видео с очередным странным действием коммунальщиков. В поселке Удачный под Красноярском прохожие сняли, как сотрудник управляющей компании покрывает белой краской снежную фигуру. Пользователи социальных сетей предположили, что таким образом пытались закрыть грязь на скульптуре. И правда, на неокрашенной части цифр видны серые и черные разводы.

Руководство компании "Инком-Сосны" пояснили "7 каналу Красноярска", что скульптуры покрыли специальным составом, чтобы на них лучше ложилась краска. Это помогло коммунальщикам сделать красную шубу Деду Морозу, голубую – Снегурчке, а цифры 2018 покрыть позолотой.

Видео: Youtube / доктор бенвей