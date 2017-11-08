Видео из Красноярска: Хорошая реакция женщины спасла жизнь ребенку

Женщина успела оттащить ребенка с перехода, когда из-за ДТП на него летела машина.

6 ноября в центре Красноярска, на пересечении улиц Мира и Парижской Коммуны, произошло ДТП, в котором едва не погиб ребенок, который переходил улицу на зеленый сигнал светофора. Только сейчас появилось видео с камеры наблюдения и с видеорегистратора в автомобиле очевидца происшествия.

По опубликованным кадрам можно восстановить всю картину ДТП. Одна из иномарок выезжает на перекресток под запрещающий красный сигнал светофора и получает удар в бок от другого автомобиля. За рулем этого автомобиля была 26-летняя женщина-водитель. В результате сильного удара авто разворачивает и отбрасывает на пешеходный переход, по которому идут женщина с мальчиком. Женщина молниеносно среагировала и оттащила ребенка на тротуар. Видно, что машина находилась всего в нескольких сантиметрах от мальчика.

Видео: YouTube/kraschp