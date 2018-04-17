Видео из Калининграда: На игровую площадку детского сада обрушился кирпичный забор

В сети появилось видео с камеры наблюдения автостоянки, которую и огораживал рухнувший забор.

В социальных сетях опубликовано видео момента падения кирпичного забора на прогулочную площадку одного из детских садов Калининграда.

Момент падения кирпичного забора попал в объектив камеры наблюдения автомобильной стоянки. Упавший забор отгораживал стоянку от детского сада. Как можно увидеть на кадрах, прогулочная зона детсадовцев находится несколько ниже, чем стоянка. Со стороны детсада забор не был укреплен и рухнул. Это ЧП произошло 15 апреля в 12 часов 3 минуты. Был воскресный день, и поэтому на площадке никого не было. Пострадавших нет.

Видео: ВК, Видач