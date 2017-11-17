Видео из Чувашии: Молодой мужчина попал под колеса авто в Шумерле

В сети появилось видео момента наезда на пешехода.

Накануне вечером, 16 ноября, в Шумерле на улице Ленина произошло ДТП с участием пешехода.

В сети опубликовали видео с камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что молодой мужчина, озираясь, быстро перебегает дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Когда дорога была почти полностью пройдена, на последней полосе его сшибла машина. От удара пешеход улетел на несколько метров. Мужчина после столкновения попытался встать самостоятельно.

Очевидцы сообщили, что на месте аварии видели патрульную машину и карету скорой помощи. Какие травмы получил пешеход неизвестно.

Сотрудники ГИБДД опубликовали это видео и обратились к пешеходам быть внимательнее при переходе проезжей части:

Пример того, что тезис "Водитель обязан уступить" не работает. Важно понять, что не все водители ответственны за рулём. Они могут отвлечься и не заметить пешехода. Да - мы строго накажем виновника. Но ОЧЕНЬ БОЛЬНО всегда пешеходу..Даже если человека сбивают на пешеходном переходе - меньше БОЛИ не становится..

Видео: Instagram/gibdd121