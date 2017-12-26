Видео из Челябинска: Горожан с наступающим Новым Годом официально поздравила полицейская овчарка

В социальных сетях появилось предновогоднее поздравление губернатора вместе с полицейской ищейкой по кличке Тора.

Сообщества города Челябинска облетело видеопоздравление губернатора Бориса Дубровского.

Необычность этого поздравления в том, что вместе с губернатором в кадре сидит овчарка. По всей видимости, ее появление не случайно, так как по восточному календарю 2018 год - Год Собаки. После официальных слов губернатора взяла слово и овчарка. В конце ролика собака произносит свое веское "Гав".

Собака знаменитая в городе овчарка по кличке Тора. Ей 4 года и она служит в полиции. Собака занимается розыском наркотиков и неоднократно выигрывала различные призы на соревнованиях.

Видео: ВК, Типичный Челябинск