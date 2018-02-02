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Вчера, 15:52
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Видео из Бурятии: Под тяжестью тягача обрушился мост в Заиграевском районе

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В сети появилось видео с места происшествия.

 Сегодня ранним утром, 2 февраля, в Заиграевском районе Бурятии под тяжестью тягача обрушился мост соединяющий два берега реки Уды.

Около 5 часов утра по местному времени седельный тягач "Вольво" массой около 20 тонн перевозил трактор массой около 53 тонн по мосту с ограничением в 10 тонн. Конструкция не выдержала тяжести и сломалась. Этот мост находится между селами Старая Курба и Новая Курба. Жителям приходится ехать по другой дороге, делая "крюк" около 30 км.

Местныt власти совместно с полицией выясняют все обстоятельства ЧП. Устанавливается ущерб. Решается вопрос о снятии тягача с моста и восстановлении движения по этому участку.

Видео: YouTube/ДТП 03 RUS УЛАН-УДЭ

 
Теги: бурятия , заиграевский район , новости россии , обрушился мост
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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