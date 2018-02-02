Видео из Брянска: «Четверка» протаранила маршрутку и превратилась в груду железа

Опубликовано видео с места серьезной аварии, в которой легковушку разнесло после столкновения с микроавтобусом.

Накануне вечером, 1 февраля, на объездной дороге Брянска произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и «четверки». По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и протаранил микроавтобус. В результате мощного удара легковушку превратило в гору железа.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что водитель легковушки пошел на обгон и допустил столкновение с микроавтобусом. Также сообщается, что водитель «четверки» чудом остался жив, его от удара выбросило из машины на обочину.

Видео: YouTube/ DenverEst