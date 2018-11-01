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Видео из Барселоны: Паром с 400 пассажирами уронил портовой кран

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После того как паром с пассажирами уронил портовый кран начался пожар и разлились химические вещества.

В порту Барселоны пассажирский паром протаранил и уронил кран.

Пассажирский паром, на котором было около 400 пассажиров, по неизвестной на данный момент причине, врезался в причал. При этом он уронил портовый кран. На причале возник серьезный пожар, а также при падении кран повредил несколько контейнеров с химикатами.

Власти немедленно эвакуировали всех работников из опасного места, а также пассажиров с парома. Сообщается, что в районе порта возможно загрязнение химическими веществами. Ведется расследование инцидента.

Видео: YouTube/zidyboby

 

Теги: барселона , жесть , паром протаранил , происшествия в мире
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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