Видео из Барнаула: В ТЦ огромная люстра рухнула на эскалатор

В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом центре "Галактика".

В одном из торговых центров Барнаула на эскалатор рухнула с большой высоты огромная люстра.

Видеозапись падения опубликовали в интернете. Действительно, посреди эскалатора в центре ТРЦ "Галактика" падает огромная люстра. По счастливой случайности это произошло после закрытия ТЦ, когда в магазине оставался только обслуживающий персонал.

Директор ТЦ сообщил, что люстра упала не сама по себе, а рабочий во время работ не удержал стеклянный шар. Пользователи социальных сетей вспомнили, как почти год назад в этом торговом центре рухнул из-за снега потолок, и пол огромного помещения был завален снегом и обломками.

Видео: YouTube/ Barnaul 22