Видео из Австралии: Смертельно ядовитая змея пала жертвой баклана

В сети появилось видео, снятое австралийцем во время прогулки по побережью со своей собакой.
В поле зрения мужчины попались баклан и очень ядовитая пятнистая коричневая змея. Птица держала в клюве извивающуюся змею, которая отчаянно пыталась вырваться на свободу. Несколько раз ей это удавалось, но баклан вновь подхватывал змею, а затем заглотил полностью. После чего сытая птичка отправилась в океан в поисках новой добычи.
Стоит отметить, что укус пятнистой коричневой змеи смертельно опасен для человека, а видео было снято на пляже, где отдыхает множество людей.
Видео: YouTube/Caters Clips