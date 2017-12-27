Видео из Австралии: Смертельно ядовитая змея пала жертвой баклана

В сети появилось видео отчаянной борьбы за жизнь ядовитой змеи.

В сети появилось видео, снятое австралийцем во время прогулки по побережью со своей собакой.

В поле зрения мужчины попались баклан и очень ядовитая пятнистая коричневая змея. Птица держала в клюве извивающуюся змею, которая отчаянно пыталась вырваться на свободу. Несколько раз ей это удавалось, но баклан вновь подхватывал змею, а затем заглотил полностью. После чего сытая птичка отправилась в океан в поисках новой добычи.

Стоит отметить, что укус пятнистой коричневой змеи смертельно опасен для человека, а видео было снято на пляже, где отдыхает множество людей.

Видео: YouTube/Caters Clips