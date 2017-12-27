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Видео из Австралии: Смертельно ядовитая змея пала жертвой баклана

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В сети появилось видео отчаянной борьбы за жизнь ядовитой змеи.

 В сети появилось видео, снятое австралийцем во время прогулки по побережью со своей собакой.

В поле зрения мужчины попались баклан и очень ядовитая пятнистая коричневая змея. Птица держала в клюве извивающуюся змею, которая отчаянно пыталась вырваться на свободу. Несколько раз ей это удавалось, но баклан вновь подхватывал змею, а затем заглотил полностью. После чего сытая птичка отправилась в океан в поисках новой добычи.

Стоит отметить, что укус пятнистой коричневой змеи смертельно опасен для человека, а видео было снято на пляже, где отдыхает множество людей.

Видео: YouTube/Caters Clips

 
Теги: австралия , в мире , животный мир , интересное видео , смертельная схватка
Категории: Лента новостей Мировые новости

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