Видео: город Выборг отпраздновал свое 728-летие

В честь праздника в библиотеке Алвара Аалто наградили выборжан, которые внесли значительный вклад в развитие не только города, но и района

В эту субботу, 4 сентября, город Выборг отпраздновал свое 728-летие. Начало праздника ознаменовалось троекратным залпом из артиллерийской пушки времён Петра I. На Площади Выборгских полков состоялось традиционное возложение цветов к стеле "Город воинской славы". В церемонии приняли участие глава района Дмитрий Никулин, глава администрации Валерий Савинов, представители общественных организаций и ветераны.

В этот же день в библиотеке Алвара Аалто наградили выборжан, которые внесли значительный вклад в развитие не только города, но и района. Почетные дипломы и памятные призы вручили врачам, учителям, заслуженным деятелям культуры и искусства.

Я уверен, что наша совместная работа, нацеленная на улучшение качества жизни и развитие района, всегда видит свои оттенки положительной динамики. Я хочу сказать всем вам за это "спасибо" и пожелать дальнейших успехов и крепкого здоровья! Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Заслуженный работник культуры РФ Борис Певцов участвует в развитии театрального искусства в Выборге и продолжает воспитывать талантливую молодёжь.

Когда я пришел работать преподавателем в училище гражданской авиации, создал коллектив - известный агиттеатр "Орбита". Работал с ним 20 лет. Потом пригласили меня в мэрию и параллельно в театр, было у нас их два: Театр Советской Армии и в Доме культуры. Борис Певцов, работник культуры, член Выборгской общественной организации ветеранов

Среди награжденных Благодарностью администрации Выборгского района – Михаил Захаров, председатель Совета ветеранов в Рощино.

Сейчас город ремонтируется, однако это только начало пути. Я думаю, что при поддержке правительство Ленинградской области и губернатора программа реновации учебных заведений: школ, садиков и капитальный ремонт домов будут продолжаться. Город станет ещё красивее и более комфортным для проживания. Дмитрий Никулин, глава муниципального образования "Выборгский район"

Празднование Дня Выборга и Выборгского района продолжилось на развлекательных площадках, где для каждого подготовили занятие по душе. Все мероприятия были организованы с соблюдением ограничительных мер и размещены в разных точках города.

Видео, фото: Piter TV