Много музыки и эмоций: выборжане отметили День города и района

Жители и гости города отметили разнообразие развлечений на Дне Выборга и насыщенную концертную программу.

В минувшую субботу Выборгу исполнилось 728 лет. Праздник проходил с учётом ограничительных мер: местных жителей ждали активности на разных площадках. Для юных выборжан устроили фестиваль "Территория молодых" со спортивной зоной, зонами для отдыха и творчества. Гости поделились впечталениями:

Очень благоприятная атмосфера, очень много площадок. Классно! Заметно, что подготовились.

Кругом радостные лица, много детей – это очень приятно, потому что будущее за детьми и молодежью.

Сегодня целый день катаемся на каруселях, гуляем, рисуем, занимаемся творчеством. Всё супер!

Нам понравилось, что приезжают знаменитости, это очень интересно. Классно, что у нас устраивают такое в городе. Музыка заряжает, она дает энергию!

С каждым годом все лучше и лучше организован праздник: так много площадок интересных, и детям интересно.

Гостей праздника ждала ярмарка мастеров: там продавали дизайнерские вещи, hand-made работы и угощали сладостями. На сценах в парке Ленина свои танцевальные и песенные номера представляли юные коллективы из Выборга и артисты из Петербурга.

Мы были журавлями, там рассказывается о жизни на Руси, мы хотели показать жизнь русских женщин, их быт. Мы долго готовились ко Дню города, поэтому было не страшно и мы не волновались. Варвара Полякова, участница танцевального ансамбля "Встреча"

На Рыночной площади прошел международный мотофестиваль "BalticRallу": сюда приехали любители скорости даже из Эстонии. На фестивале каждый мог ощутить себя настоящим байкером и прокатиться на необычном велосипеде.

В первую очередь, для меня фестиваль – это возможность увидеться со своими друзьями, потому что мы очень редко собираемся. А здесь мы можем встретиться, пообщаться, выпить кофе и прокатиться на мотоциклах. Евгений Горбатенко, байкер

Жители и гости города отметили разнообразие развлечений на Дне Выборга и насыщенную концертную программу.

Видео, фото: Piter TV