День Выборга: концерт "Киношлягеры Андрея Петрова"

Канал Piter.TV публикует полную версию концерта "Киношлягеры Андрея Петрова" у стен Библиотеки Аалто.

В субботу, 17 августа, Выборг и Выборгский район отпраздновали свои дни рождения. В праздничных мероприятиях на территории Выборга приняли участие более 40 000 местных жителей и гостей города. Одной из самых интересных площадок Дня Выборга и Выборгского района стала концертная зона под открытым небом у Библиотеки Алвара Аалто. Здесь состоялся концерт "Киношлягеры Андрея Петрова": музыкальная программа, созданная при поддержке Фонда Андрея Петрова, пользовалась особой популярностью у интеллигентной публики. Канал Piter.TV показал это событие в прямом эфире 17 августа, а теперь мы публикуем полную видеоверсию замечательного музыкального события.

Отметим, что хиты классика советского кино Андрея Петрова исполнили джазовые и классические коллективы, солисты и оркестровые группы. В концерте приняли участие дважды лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе (меццо-сопрано), финалистка телепроекта "Главная сцена" Анна Малышева (сопрано), лауреаты всероссийских конкурсов Дмитрий Ковзель (баритон, клавиши), Александр Богачев (клавиши), Дмитрий Семенищев (контрабас) и Петр Михеев (ударные).

В программе прозвучали хиты из фильмв "Берегись автомобиля", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Служебный роман", "Жестокий романс" и многих других.

Видео: Piter.TV