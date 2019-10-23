Видео: гоночные болиды SMP Racing в Выборге

Жителям и гостям Выборга представили уникальные гоночные болиды команды SMP Racing. Необычная выставка-презентация прошла на Красной площади.

В эти минуты в Выборге проходит выставка от гоночной команды SMP Racing. На Красную площадь приехали уникальные спортивные автомобили, разработанные инженерами из России и Италии. Канал Piter.TV публикует видео презентации болидов, снятое с высоты птичьего полета.

Отметим, что команда SMP Racing и один из ее лидеров - выборжанин Виталий Петров привезли в древний город два образца гоночной техники. Среди них прототип BR1: именно за рулем этого болида "Выборгская ракета" Виталий Петров и его партнеры понялись на подиум легендарных "24 часов Ле-Ман" минувшим летом.

Выборжане и гости города оценили выставку. Они смогли не только сфотографироваться на фоне гоночных автомобилей, но и оценить их салон, задать вопросы представителям команды. В презентации участвовали и сам Виталий Петров. Выставка в Выборге совпала с 10-летием дебюта выборжанина в "Формуле-1". Именно 14 марта 2019 года Виталий Петров дебютировал в гран-при Бахрейна: подробнее в обзоре - десять лет дебюту Виталия Петрова в F-1: что пишут СМИ и вспоминают поклонники "Выборгской ракеты".

Видео: Piter.TV