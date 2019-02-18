  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:06
40
Rybka123
Код вставки плеера

Видео: в Петербурге эвакуировали СПБГУТ

0 0

Подробности уточняются.

В понедельник, 18 февраля, в Северной Столице массово проходят эвакуации учебных учреждений. В редакцию Piter.TV попал ролик, очередной эвакуации. На сей раз на улицу вывели персонал и учащихся Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПБГУТ).

В ролике видно как возле здания ВУЗа стоит большая толпа людей. Подробности эвакуации уточняются.


Ранее на Piter.TV: В Сети опубликовали видео с места взрывов в Донецке
Видео: Piter.TV
 

 

Теги:
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий