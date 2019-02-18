Видео: в Петербурге эвакуировали СПБГУТ

Подробности уточняются.

В понедельник, 18 февраля, в Северной Столице массово проходят эвакуации учебных учреждений. В редакцию Piter.TV попал ролик, очередной эвакуации. На сей раз на улицу вывели персонал и учащихся Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПБГУТ).

В ролике видно как возле здания ВУЗа стоит большая толпа людей. Подробности эвакуации уточняются.





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Видео: Piter.TV

