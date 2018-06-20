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Видео: эстафета "Папа, мама, я – спортивная семья" в Выборге

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В СОШ №10 Выборга прошла семейная эстафета "Папа, мама, я – спортивная семья". Победителем стала семья из Светогорска.

В течение двух часов спортивные семьи Выборгского района боролись за звание самой сплоченной и натренированной семьи. Участниками муниципального праздника спорта "Папа, мама, я – спортивная семья" стали 12 команд со всего Выборгского района. 

Для выявления победителя, семейные команды приняли участие в 4 эстафетах. Родители с детьми бегали, пинали мяч и даже собирали на скорость разбросанные по полу игрушки.

По результатам всех состязаний, первое место заняла семья Курочкиных из Светогорского городского поселения.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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