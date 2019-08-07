Видео: двор дома на Приморской, 22А получил новую детскую площадку

Жильцы объединились, собрали подписи и организовали себе новую зону для детского отдыха.

Совместными силами жильцов и районной администрации, двор возле дома по улице Приморская, 22А получил долгожданное благоустройство. Сегодня там состоялась установка нового, высококачественного детского игрового коплекса. Весь процесс от идеи до установки занял едва больше месяца.

Началось все с того, что существующая во дворе площадка, говоря простым языком, утомила жильцов дома. Нахождение на качелях, установленных вероятно еще в советский период нельзя было назвать безопасным, а здоровье и безопасность детей – самое важное, о чем только могут позаботиться родители. В итоге, один из жителей дома совершил обход, собрал подписные листы и направил их в районную администрацию. Представители администрации рассмотрели обращение и очень оперативно выделили средства, а также технику и людей для улучшения условий детского дворового досуга.

Начиная с утра 7 августа, рабочие приступили к установке игровых комплексов, а также скамеек и мусорных урн.

Некоторые жильцы правда продолжают выражать обеспокоенность тем, что с появлением новой детской зоны им будет негде парковать свои автомобили, но и этот момент инициативные жители смогли предусмотреть. Следующим этапом благоустройства двора они планируют расширение и покрытие асфальтом парковочного места.

Видео: Piter.TV