Видео драки в прямом эфире НТВ: украинский политолог подрался с телеведущим

Драка произошла в результате рассказа немецкого депутата о гибели детей в Донбассе.

Сегодня, 22 февраля, в прямом эфире телепрограммы НТВ "Место встречи" произошла драка между ведущим Андреем Норкиным и украинским политологом Дмитрием Суворовым во время обсуждения ситуации в Донбассе.

Инцидент случился во время дискуссии о ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины, рассказывал о гибели сотен детей в результате боевых действий. В этот момент Суворов стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших. В результате чего ведущий Андрей Норкин подошел к украинскому политологу и схватил его за плечо, а тот в ответ начал яростно размахивать кулаками. Рассказывает НТВ

В результате завязалась драка, к которой присоединились и другие присутствующие в студии.

Видео: YouTube / НТВ