Видео: дети продолжили качаться на качелях, несмотря на пожар в соседнем доме

В доме загорелся мусор.

Дети невозмутимо продолжили качаться на качелях, несмотря на пожар в доме около них. Происходящее на видео заснял очевидец и поделился в социальных сетях.

Два ребенка находились в сопровождении взрослого. Они решили не покидать площадку, когда в соседнем доме в тот момент огонь охватил несколько помещений.

По информации МЧС, возгорание произошло в доме №172 на проспекте Стачек. Никто не пострадал. По предварительным данным, это капитально ремонтируемый дом.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артем Яковлев