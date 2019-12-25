  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировском районе загорелся мусор в здании КРД
Сегодня, 17:00
67
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Кировском районе загорелся мусор в здании КРД

0 0

Сведения о пострадавших не поступали.

В среду, 4 августа, около 15:16 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Кировском районе, на проспекте Стачек. 

Уточняется, что в доме №172, в здании КРД на третьем этаже загорелся мусор на площади 30 "квадратов". Пожар ликвидировали спустя полчаса. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 16 человек личного состава. 

Причины возгорания не сообщаются.

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе сгорел экскаватор.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, пожар в кировском районе
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии