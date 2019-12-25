В Кировском районе загорелся мусор в здании КРД

В среду, 4 августа, около 15:16 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Кировском районе, на проспекте Стачек.
Уточняется, что в доме №172, в здании КРД на третьем этаже загорелся мусор на площади 30 "квадратов". Пожар ликвидировали спустя полчаса. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 16 человек личного состава.
Причины возгорания не сообщаются.
Ранее мы писали, что в Василеостровском районе сгорел экскаватор.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все