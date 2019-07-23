Видео: более 4 миллионов направлено на мероприятия, посвященные Дню города

Именно столько средств дополнительно выделено из районного бюджета.

4 миллиона 130 тысяч из муниципального бюджета дополнительно будет направлено на мероприятия, посвященные Дню города и района. Об этом на заседании совета депутатов МО "Выборгский район" сообщил председатель комитета финансов районной администрации Александр Болучевский.

Также Александр рассказал, что более миллиона дополнительно будет направлено на проведение кинофестиваля "Окно в Европу" и 350 тысяч - на международный турнир по футболу среди юношеских команд.

Фото, видео: Piter.TV