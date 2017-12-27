Видео: аварийная бригада прибыла на место прорыва трубы по улице Есенина

Канал Piter.TV публикует новые кадры с места прорыва трубы на улице Есенина.

Ранее мы писали, что прорыв трубы на улице Есенина остановил движение троллейбусов под номером 13.

Ближе к 15 часам в зону аварии прибыли ремонтники. Канал Piter.TV публикует кадры их работы. Также на видео попал троллейбус, застрявший в луже и облаках пара. По эксклюзивным кадрам можно судить о масштабах коммунального бедствия. В "туманной пробке" находятся десятки автомобилей. Некоторые машины припаркованы прямо в раскаленных лужах, что может привести к повреждению.

Напомним, что здесь лопнула труба, которую недавно ремонтировали после прорыва. Жители сообщают, что кипяток вылился на асфальт и затопил проезжую часть. Крупные лужи мешают и пешеходам: на видео можно заметить разлив воды на тротуаре.

Видео: Piter.TV