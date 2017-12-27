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Вчера, 15:04
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lesjasap
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Прорыв трубы на улице Есенина остановил движение троллейбусов под номером 13

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В Выборгском районе прорвало однажды уже отремонтированный участок трубы.

Как сообщают очевидцы, на улице Есенина в Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Согласно поступившей информации, на дороге между проспектами Просвещения и Луначарского прорвало трубу с кипятком. Весь участок заволокло белым паром. Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры с места прорыва.
 
Местные жители возмущаются недоброкачественность превентивных работ специализированного ведомства. Недавно на этом же участке уже чинили трубопроводную конструкцию, однако, существенных изменений это не принесло. 
 
 
Отметим, что в настоящее время видимость на улице нулевая. Автомобили пытаются проезжать вслепую. Городские службы остановили движение 13-го маршрута троллейбуса. Ожидается приезд ремонтной службы. 
 
 
Напомним, что сегодня в трех районах города произошли массовые отключения воды из-за устранения слабых конструкций на трубопроводах.
 
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Теги: выборгский район , коммунальная авария , прорыв трубы , проспект луначарского , проспект просвещения , улица есенина
Категории: Новости СПб

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