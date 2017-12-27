Прорыв трубы на улице Есенина остановил движение троллейбусов под номером 13

В Выборгском районе прорвало однажды уже отремонтированный участок трубы.

Как сообщают очевидцы, на улице Есенина в Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Согласно поступившей информации, на дороге между проспектами Просвещения и Луначарского прорвало трубу с кипятком. Весь участок заволокло белым паром. Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры с места прорыва.

Местные жители возмущаются недоброкачественность превентивных работ специализированного ведомства. Недавно на этом же участке уже чинили трубопроводную конструкцию, однако, существенных изменений это не принесло.

Отметим, что в настоящее время видимость на улице нулевая. Автомобили пытаются проезжать вслепую. Городские службы остановили движение 13-го маршрута троллейбуса. Ожидается приезд ремонтной службы.

Напомним, что сегодня в трех районах города произошли м ассовые отключения воды из-за устранения слабых конструкций на трубопроводах.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб