Видео: акула 20 метров тащила подводного охотника за собой

Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой. Об этом сообщили журналисты издания Daily Mail. По данным СМИ, инцидент произошел с 18-летним Джамоном Уилсоном в Новой Зеландии. Юноша занимался подводной охотой, когда на него неожиданно набросился хищник. Акула смогла похитить улов человека.
Очевидец событий рассказал, что собирался прервать подводную охоту из-за сообщения о том, что вблизи замечены акулы. Однако он не успел это сделать. Известно, что на него обратила внимание узкозубая акула. Она утащила с собой крупного желтохвостого амберджека, который свисал с гарпуна юноши. Молодой человек не опустил подводное ружье, поэтому хищнику пришлось протащить его за собой. Спустя 20 метров акула смогла перекусить леску.
Наверное, мне просто повезло, что акула оказалась меткой и схватила амбержека, а не меня
Джамон Уилсон, любитель подводной охоты
Напомним, что узкозубые акулы обычно не нападают на людей. Однако в них просыпается агрессия при виде пищи.
Фото и видео: Daily Mail
Фото и видео: Daily Mail
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