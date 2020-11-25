Видео: акула 20 метров тащила подводного охотника за собой

Daily Mail разместил видео, на которым хищник тащит за собой новозеландца.

Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой. Об этом сообщили журналисты издания Daily Mail. По данным СМИ, инцидент произошел с 18-летним Джамоном Уилсоном в Новой Зеландии. Юноша занимался подводной охотой, когда на него неожиданно набросился хищник. Акула смогла похитить улов человека.

Очевидец событий рассказал, что собирался прервать подводную охоту из-за сообщения о том, что вблизи замечены акулы. Однако он не успел это сделать. Известно, что на него обратила внимание узкозубая акула. Она утащила с собой крупного желтохвостого амберджека, который свисал с гарпуна юноши. Молодой человек не опустил подводное ружье, поэтому хищнику пришлось протащить его за собой. Спустя 20 метров акула смогла перекусить леску.

Наверное, мне просто повезло, что акула оказалась меткой и схватила амбержека, а не меня Джамон Уилсон, любитель подводной охоты

Напомним, что узкозубые акулы обычно не нападают на людей. Однако в них просыпается агрессия при виде пищи.

Фото и видео: Daily Mail

Фото и видео: Daily Mail