Видео: Заключенные эквадорской тюрьмы превратили двор в бассейн и устроили вечеринку

Ролик с вечеринки во дворе тюрьмы "Тури" разлетелся по сети и вызвал вопросы к работникам закрытого учреждения.

В Эквадорской тюрьме "Тури", которая прославилась жестокими нравами, заключенные устроили вечеринку.

ТАСС со ссылкой на эквадорские СМИ сообщает, что заключенные тюрьмы "Тури" в городе Куэнка вывели из строя дренажную систему, заполнили двор водой и получился огромный бассейн. На видео, снятом одним из заключенных, видно, что мужчины играют в бассейне в мяч, ныряют и просто плавают.

Это видео попало в сеть и вызвало вопросы у властей к охранникам и руководству тюрьмы.

Уточняется, что данная тюрьма славится своими жестокими нравами. Только в ушедшем феврале здесь было убито 6 заключенных.

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Видео: Twitter/@elPULP0