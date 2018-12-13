Видео: Выборгский полумарафон собрал более тысячи участников

В забеге приняли участие не только выборжане, но, также иногородние спортсмены и жители соседних государств.

26 мая прошел XIV Выборгский полумарафон - 2019. В нем приняло участие 1350 человек из Выборга, Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии, Финляндии, Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Самарской, Свердловской, Тверской, Калининградской, Новосибирской и Мурманской областей, республики Карелия, а также из Братска.

Участники легкоатлетического пробега стартовали на три дистанции: 21 км 100 м, 10 км и 3,5 км. Маршрут стартовал на стадионе "Авангард" и проходил по центральным улицам города.

Лучшие результаты в полумарафоне среди мужчин показал спортсмен из Санкт-Петербурга Игорь Веретенников (время 1:13:28), среди женщин - Анастасия Захарова из Светогорска (время 1:27:04).

На дистанции 10 км в абсолютном зачете лучшими стали Денис Васильев из Санкт-Петербурга (время 31:28) и Анастасия Олейник из Выборга (время 40:42).

Организаторы - комитет спорта, культуры, молодежной политики администрации МО "Выборгский район" совместно с МБУ "ФСЦ "Фаворит" и Советом молодежи Выборгского района.

Фото, видео: Piter.TV