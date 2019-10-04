  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Сегодня, 17:25
60
KaterinaKono13
Код вставки плеера

Видео: Выборгский филиал университета гражданской авиации отпраздновал 70-й юбилей

0 0

Выпускники и курсанты университета собрались, чтобы вспомнить учебные годы.

Сегодня, 4 октября, выборгский филиал университета гражданской авиации отпраздновал 70-й юбилей. На мероприятии побывал наш корреспондент. 

Выпускники и курсанты университета собрались, чтобы вспомнить учебные годы. Также в этот день для гостей провели экскурсию по учебному корпусу, жилым корпусам и самому музею.

За время существования института изменилось многое. Больше всего меня поразили условия жизни курсантов, во времена моей учебы мы жили в казармах.

Евгений Медведев, выпускник института Гражданской авиации 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района, Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии