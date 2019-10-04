Видео: Выборгский филиал университета гражданской авиации отпраздновал 70-й юбилей

Выпускники и курсанты университета собрались, чтобы вспомнить учебные годы.

Сегодня, 4 октября, выборгский филиал университета гражданской авиации отпраздновал 70-й юбилей. На мероприятии побывал наш корреспондент.

Выпускники и курсанты университета собрались, чтобы вспомнить учебные годы. Также в этот день для гостей провели экскурсию по учебному корпусу, жилым корпусам и самому музею.

За время существования института изменилось многое. Больше всего меня поразили условия жизни курсантов, во времена моей учебы мы жили в казармах. Евгений Медведев, выпускник института Гражданской авиации

Видео: Piter.TV